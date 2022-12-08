Силуанов: Введение потолка цен на нефть будет иметь последствия для мирового рынка

Введение странами Евросоюза и G7 потолка цен на российскую нефть является нерыночной мерой. Такое мнение высказал министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет ТАСС.

"Понятно, что это нерыночные механизмы. Запад нас всегда призывал к использованию прозрачных, рыночных мер, с воздействием на экономику. Хотя сам — мы это и раньше видели — использует двойные стандарты. Собственно, сейчас это и происходит", — подчеркнул он.

По его словам, данная мера, безусловно, окажет влияние на мировой энергетический рынок, в частности на стоимость топлива и объёмы потребления.