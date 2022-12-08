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8 декабря, 10:38

Силуанов: Введение потолка цен на нефть будет иметь последствия для мирового рынка

Глава Минфина Силуанов назвал введение потолка цен на нефть нерыночной мерой

Введение странами Евросоюза и G7 потолка цен на российскую нефть является нерыночной мерой. Такое мнение высказал министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет ТАСС.

"Понятно, что это нерыночные механизмы. Запад нас всегда призывал к использованию прозрачных, рыночных мер, с воздействием на экономику. Хотя сам — мы это и раньше видели — использует двойные стандарты. Собственно, сейчас это и происходит", — подчеркнул он.

По его словам, данная мера, безусловно, окажет влияние на мировой энергетический рынок, в частности на стоимость топлива и объёмы потребления.

Напомним, 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из России. Европа официально перестаёт импортировать поставляемое морем российское чёрное золото. Она будет пытаться вместе со странами G7 и Австралией ввести для остальных покупателей ценовой потолок 60 долларов за баррель на российскую нефть. Также Лайф рассказывал, что после начала действия эмбарго и потолка цен на российскую нефть у берегов Турции образовалась пробка из танкеров.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Оксана Попова

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