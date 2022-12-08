Отец хотел развлечь гостей сына опытами на кухне, но вместо этого поджёг мать одного из них

В Москве отец решил впечатлить химическими опытами мальчиков-дошколят, которые пришли к его сыну в гости. Но в какой-то момент всё пошло не так — и вместо инвентаря на глазах у ребят начала гореть мать одного из них. Подробности истории узнал телеграм-канал SHOT.

Всё произошло в районе Марьино. Двое воспитанников детского сада в сопровождении мамы одного из них отправились вечером в гости к сверстнику. Предприимчивый 59-летний отец-инженер решил впечатлить друзей сына и устроить для них зажигательное шоу. Он предложил им провести химические опыты на кухне, так называемую "фарфоровую змею": слепить песочный "вулкан", засыпать туда сахар, соду, залить спиртом и поджечь. Оттуда должна была вырваться "чёрная змея" из сгоревшего сахара.

Гости с радостью согласились, но в какой то момент всё пошло не по плану. Вместо змеи, которую так ждали ребята, появилось мощное пламя и охватило маму детсадовца, которая в этот момент стояла рядом: за считаные секунды на ней загорелись блузка и волосы.

Сам мужчина жутко испугался, потушил руками пламя, оказал первую медицинскую помощь пострадавшей и вызвал врачей. В больнице у женщины диагностировали ожоги лица, шеи и руки — всего около 30% поверхности тела, она в реанимации. Как рассказал инженер, он решил подлить побольше спирта, чтобы усилить эффект и впечатлить зрителей. По факту случившегося проводится проверка.