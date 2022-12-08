Роспотребнадзор проверит московские "Светофоры" из-за поддельных Coca-Cola
Роспотребнадзор проверит супермаркеты в Москве, где обнаружили контрафактную Coca-Cola
Роспотребнадзор проверит прилавки магазинов в Москве и Подмосковье, в которых обнаружили контрафактную Coca-Cola. Об этом сообщили в ведомстве.
"Жалобы на продукцию неустановленного происхождения поступили в управления Роспотребнадзора по Москве и Московской области. По данному факту начата проверка", — говорится в телеграм-канале Роспотребнадзора.
Напомним, на днях Лайф писал, что контрафактный напиток появился на прилавках столичного супермаркета "Светофор". Отмечалось, что бутылка выглядит как настоящая, на этикетке написано "Произведено в России" и "Изготовлено с разрешения The Coca-Cola Company", однако вместо сертификата соответствия покупателям предоставляют еле читаемую копию с печатями какой-то сомнительной компании.
Shutterstock