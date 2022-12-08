Роспотребнадзор проверит московские "Светофоры" из-за поддельных Coca-Cola

Роспотребнадзор проверит прилавки магазинов в Москве и Подмосковье, в которых обнаружили контрафактную Coca-Cola. Об этом сообщили в ведомстве.

"Жалобы на продукцию неустановленного происхождения поступили в управления Роспотребнадзора по Москве и Московской области. По данному факту начата проверка", — говорится в телеграм-канале Роспотребнадзора.