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8 декабря, 10:30

Роспотребнадзор проверит московские "Светофоры" из-за поддельных Coca-Cola

Роспотребнадзор проверит супермаркеты в Москве, где обнаружили контрафактную Coca-Cola

Роспотребнадзор проверит прилавки магазинов в Москве и Подмосковье, в которых обнаружили контрафактную Coca-Cola. Об этом сообщили в ведомстве.

"Жалобы на продукцию неустановленного происхождения поступили в управления Роспотребнадзора по Москве и Московской области. По данному факту начата проверка", — говорится в телеграм-канале Роспотребнадзора.

После ухода Coca-Cola из России в магазинах стало ещё больше колы

После ухода Coca-Cola из России в магазинах стало ещё больше колы

Напомним, на днях Лайф писал, что контрафактный напиток появился на прилавках столичного супермаркета "Светофор". Отмечалось, что бутылка выглядит как настоящая, на этикетке написано "Произведено в России" и "Изготовлено с разрешения The Coca-Cola Company", однако вместо сертификата соответствия покупателям предоставляют еле читаемую копию с печатями какой-то сомнительной компании.

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Shutterstock

Николь Вербер

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