Песков: В Кремле не будут праздновать столетие образования СССР
В Кремле не будут праздновать столетие образования СССР, но считают эти времена важной и неотъемлемой частью российской истории. Об этом рассказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
"Праздновать не будем", — сказал Песков.
Вместе с этим он также процитировал слова главы государства Владимира Путина о том, что "человек, у которого нет сердца, может не сожалеть о распаде Союза, и только человек без мозгов может желать его восстановления".
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин назвал специальную военную операцию на Украине длительным процессом, который тем не менее принёс значимые результаты для РФ. По его словам, одно из достижений — присоединение новых территорий, второе — превращение Азовского моря во внутреннее для нашей страны.
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