Песков: В Кремле не будут праздновать столетие образования СССР

В Кремле не будут праздновать столетие образования СССР, но считают эти времена важной и неотъемлемой частью российской истории. Об этом рассказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"Праздновать не будем", — сказал Песков.

Вместе с этим он также процитировал слова главы государства Владимира Путина о том, что "человек, у которого нет сердца, может не сожалеть о распаде Союза, и только человек без мозгов может желать его восстановления".