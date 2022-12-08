Боррель призвал увеличить военные расходы ЕС более чем на 30% к 2025 году

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает необходимым нарастить военные расходы Европы до 2025 года более чем на 30%, а это примерно 70 миллиардов евро. Об этом он заявил на заседании Европейского оборонного агентства.

"Сейчас у нас нет европейской армии, у нас есть 27 разных армий. После холодной войны мы асинхронно сократили свои военные расходы. В связи с этим мы сначала должны исправить наше прошлое и компенсировать недостаток военных инвестиций, а затем выиграть будущее. Поэтому я назову цифру, которая должна стать частью наших политических дебатов. Мы должны увеличить оборонные расходы на 70 миллиардов евро к 2025 году", — пояснил Боррель.

Он напомнил, что суммарные военные расходы Евросоюза в прошлом году составили 214 миллиардов евро, увеличившись на 6%.