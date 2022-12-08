Минэнерго не согласилось с прогнозом экспертов ЦБ о последствиях потолка цен на нефть

Первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин заявил, что введение в ряде стран потолка цен на российскую нефть не окажет существенное влияние на экономику РФ. Так он прокомментировал заявление экспертов Центробанка о "возможном шоке в экономике России" в связи с этой мерой.

"Мнение экспертов может не совпадать с мнением ЦБ. В целом мы не согласны, что введение потолка цен является событием, которое приведёт к существенным последствиям для российской экономики", — объяснил журналистам замминистра.

По его словам, большая часть рынков остаются доступными на адекватных рыночных принципах, а колебания добычи нефти, по его мнению, не являются критическими. Сорокин уверен, что поддержку ценам оказывает дефицит на мировом рынке нефтепродуктов, в том числе дизеля. В случае колебаний стоимости нефти, "не стоит забывать про гибкость курса рубля", напомнил он.