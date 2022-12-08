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8 декабря, 10:21

Песков: Одобрение Западом ударов ВСУ по территории РФ не способствует решению конфликта

Одобрение Западом ударов Украины по российским территориям никак не способствует решению конфликта, а лишь продлевает его. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее спикер кабмина Германии Штеффен Хебештрайт, говоря о попытках ударов украинскими беспилотниками по российской инфраструктуре, подчеркнул, что такие действия Киева якобы абсолютно законны. В связи с этим Пескова спросили, является ли это поощрением к очередным атакам на российские объекты.

"Безусловно, поощряется. Такие заявления, собственно, продлевают весь этот тяжёлый период и не способствуют выходу на решение этой проблемы", — сказал Песков.

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Как писал Лайф, 6 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке ВСУ местного аэродрома. По его словам, беспилотник ударил по нефтенакопителю, в результате чего начался пожар.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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