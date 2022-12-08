Юрист рассказал, кому положена и как начисляется 13-я зарплата

Несмотря на отсутствие в российском трудовом законодательстве понятия "13-я зарплата", практика её выплаты существует во многих организациях. Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов рассказал "Вечерней Москве" о том, кому и как она начисляется. Поскольку выплата подпадает под категорию премий, то положение о ней проходит либо во внутренних документах компании, либо в трудовом договоре сотрудника.

В бухгалтерии же она оформляется на основании приказа о поощрении работника (форма Т-11). При этом важно помнить, что премирование — не обязанность, а право работодателя. Не получить премию могут те, кто не выполнил годовой план без уважительной причины, нарушал трудовую дисциплину или допустил ошибку, приведшую к убыткам компании.

Что касается ушедших в декрет сотрудниц, то они, по словам Кофанова, при желании работодателя также могут получить 13-ю зарплату. Уволенные сотрудники — тоже, но только в случае выполнения всех обязанностей или если она положена по трудовому договору.

"Сроки выплаты премии прописаны в трудовом договоре. Она может быть привязана к какому-либо празднику или просто к определённой дате", — добавил юрист.

Кофанов отметил, что каждая компания сама определяет формулу расчёта 13-й зарплаты. Однако чаще всего она исходит из целого оклада или его части, процента от среднегодового дохода или фиксированной премии. При этом из выплаты также удерживается 13-процентный подоходный налог.