Госдума приняла закон о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев
Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, запрещающий услуги суррогатных матерей в России для иностранцев. Об этом говорится на сайте госоргана.
Инициатива предусматривает, что воспользоваться подобными услугами смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая россиянка, которая не может выносить или родить ребёнка самостоятельно по медицинским показаниям.
При этом ко второму чтению депутаты внесли поправку, согласно которой супруги, согласившиеся на имплантацию эмбриона, могут быть записаны родителями при условии согласия суррогатной матери, если один из них скончался или прекращено гражданство РФ "одного из супругов или обоих супругов, либо одинокой женщины".
Ещё одна поправка касается права бывших супругов быть записанными в качестве родителей ребёнка, рождённого от суррогатной матери. Однако это не распространяется на случаи, когда в суде будет доказана фиктивность брака.
Напомним, что законопроект о запрете продажи услуг суррогатного материнства иностранцам был внесён на рассмотрение в Госдуму в июне 2021 года. Правительство его поддержало, но при условии доработки до рассмотрения Думой. В результате повторно документ поступил в нижнюю палату парламента в середине декабря прошлого года. А в мае законопроект успешно прошёл первое чтение.
LIFE / Павел Баранов