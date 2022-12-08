Захарова предрекла "дворцовый переворот" Украине из-за визита "буревестника"

Появление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киеве было неслучайным: не исключено, что на Украине затевается очередной "дворцовый переворот". Таким предположением поделилась в рамках брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас в Киеве — 4 декабря — побывала старший заместитель госсекретаря США госпожа Нуланд. Инспекторские поездки американского куратора на Украину уже никого не удивляют — это нормально: это как бы приехать проверить, как там, теплится ли ещё огонёк или ещё подбросить дровишек. Ну, ещё, конечно, видимо, тянет на место преступления", — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова назвала Нуланд "буревестником трагических потрясений" для Незалежной, а появление госсекретаря США в Киеве "в период обострения разногласий в украинских правящих кругах из-за распределения западной помощи" неслучайным.

"Не исключено, что опять затевается дворцовый переворот или какая-то кадровая перестановка. Я думаю, что режиму Зеленского, который не раз испытывал терпение Вашингтона, есть о чём задуматься", — добавила Захарова.