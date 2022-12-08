Песков: Риски нападения на Крым остаются, но принимаются меры по противодействию этому
Риски для безопасности Крыма и Севастополя остаются, но принимаются эффективные меры по противодействию терактам со стороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Риски, безусловно, есть, потому что украинская сторона продолжает свою линию на организацию террористических актов. Но, с другой стороны, поступающая информация говорит о том, что принимаются эффективные меры по противодействию", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Лайф сообщал, что ФСБ задержала двух жителей Севастополя по подозрению в шпионаже в пользу СБУ. Один из задержанных был завербован СБ Украины ещё в 2016 году, а с начала СВО передавал иностранной спецслужбе данные за денежное вознаграждение.
ТАСС / Сергей Мальгавко