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8 декабря, 10:35

Песков: Риски нападения на Крым остаются, но принимаются меры по противодействию этому

Риски для безопасности Крыма и Севастополя остаются, но принимаются эффективные меры по противодействию терактам со стороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Риски, безусловно, есть, потому что украинская сторона продолжает свою линию на организацию террористических актов. Но, с другой стороны, поступающая информация говорит о том, что принимаются эффективные меры по противодействию", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее Лайф сообщал, что ФСБ задержала двух жителей Севастополя по подозрению в шпионаже в пользу СБУ. Один из задержанных был завербован СБ Украины ещё в 2016 году, а с начала СВО передавал иностранной спецслужбе данные за денежное вознаграждение.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Ирина Фальке

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