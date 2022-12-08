Песков: Риски нападения на Крым остаются, но принимаются меры по противодействию этому

Риски для безопасности Крыма и Севастополя остаются, но принимаются эффективные меры по противодействию терактам со стороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Риски, безусловно, есть, потому что украинская сторона продолжает свою линию на организацию террористических актов. Но, с другой стороны, поступающая информация говорит о том, что принимаются эффективные меры по противодействию", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.