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Опубликовано 8 декабря 2022, 10:51

Путин заявил, что каждый солдат в зоне СВО для всех россиян и для него лично — герой

Каждый боец в зоне специальной военной операции является героем как для всех россиян, так и для президента страны лично. Об этом Владимир Путин заявил на церемонии награждения военнослужащих, которые отличились на фронте.

"Искренне благодарю вас за службу Отечеству, за верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию. Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой, — для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой", сказал президент России перед началом награждения.

Путин наградил "Волонтёра года", который помог эвакуировать более 30 000 жителей Донбасса
Путин наградил "Волонтёра года", который помог эвакуировать более 30 000 жителей Донбасса

Накануне, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава государства подчеркнул, что в целом проблемы дезертирства в зоне СВО не существует, фиксируются лишь единичные случаи, которых становится всё меньше.

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ТАСС / Карпухин Сергей

Александр Юнашев
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