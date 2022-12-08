Путин заявил, что каждый солдат в зоне СВО для всех россиян и для него лично — герой

Каждый боец в зоне специальной военной операции является героем как для всех россиян, так и для президента страны лично. Об этом Владимир Путин заявил на церемонии награждения военнослужащих, которые отличились на фронте.

"Искренне благодарю вас за службу Отечеству, за верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию. Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой, — для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой", — сказал президент России перед началом награждения.