Минобороны установило 60%-ную надбавку мобилизованным россиянам

Все мобилизованные россияне получат 60%-ную надбавку. Об этом сообщила замглавы Минобороны РФ Татьяна Шевцова на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании. Там обсуждались: обеспечение защиты трудовых прав мобилизованных граждан, пенсионный вопрос и доступность мер социальной поддержки для членов семей.

"С учётом того что отдельные виды выплат военнослужащим по контракту устанавливаются в зависимости от проведения испытаний, проверок в течение определённого периода службы, Министерством обороны России для всех мобилизованных была установлена надбавка в 60%", — сказала она в ходе встречи.

Как уточняется, компенсация пойдёт по стимулирующим надбавкам, которые нужно было заслужить в процессе военной службы.

"С учётом того что времени на это нет, мы в инициативном порядке сделали приказ министра и ввели 60%-ную надбавку по воинской должности, которая компенсировала все вышеуказанные надбавки", — отметила замминистра.

Кроме того, она добавила, что в конце этого года россиянам, призванным на службу в ходе частичной мобилизации, дважды выплатят денежное довольствие. За ноябрь средства поступят в период с 10 по 20 декабря и за декабрь — до 25 декабря.