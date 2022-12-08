Врач рассказала о вреде коктейля из Pepsi и молока, набирающего популярность на Западе

В последние дни Интернет будоражит западная реклама, в которой обывателю расхваливаются вкусовые свойства коктейля из Pepsi и молока. Врач-гастроэнтеролог медицинского центра "Андреевские больницы — НЕБОЛИТ" Татьяна Терехова рассказала Лайфу, безопасен ли такой напиток.

По её словам, саму по себе газировку трудно назвать полезной, так как она содержит, помимо воды и сахара, ароматизаторы и диоксид углерода, что может неоднозначно переноситься ЖКТ, а также вызвать изжогу, вздутие, тошноту и боли.

"Такой напиток противопоказан людям с хроническими заболеваниями ЖКТ и может также вызывать диспепсические расстройства у здоровых людей", — предупредила она.

Что касается молока, то оно, безусловно, полезно, однако не все люди способны его усваивать. По словам врача, это может быть связано с недостаточностью на генетическом уровне фермента, переваривающего молочный сахар или с его исчезновением по мере взросления. При этом употребление обоих напитков в одном коктейле может негативно сказаться на здоровье.

"У здорового человека это может быть появление ряда диспепсических расстройств. У хронического пациента с заболеваниями ЖКТ это обострения основного хронического процесса. Поэтому, наверное, надо сто раз подумать, стоит ли такой коктейль употреблять", — заключила гастроэнтеролог.