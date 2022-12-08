Путин: Народ России всегда отвечал несокрушимым единством на любые угрозы

России не раз приходилось сталкиваться с трудными испытаниями, на что её народ всегда отвечал несокрушимым единством. Такое заявление в ходе церемонии награждения военнослужащих, отличившихся на фронте, сделал президент страны Владимир Путин.

"Нашей стране не раз приходилось сталкиваться с трудными испытаниями, и всегда на любые попытки посягнуть на безопасность нашего государства, его независимость народ отвечал своим несокрушимым единством, стеной вставал за родную землю на полях сражений и в тылу", — сказал он.