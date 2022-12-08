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8 декабря, 11:07

"Картошка с грибами её авторства — лучшая": Цискаридзе поздравил Фрейндлих с днём рождения

Цискаридзе поздравил Алису Фрейндлих с днём рождения

<p>Николай Цискаридзе и Алиса Фрейндлих. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/tsiskaridzenews/1579" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЦИСКАРИДЗЕ•NEWS</a></p>

Николай Цискаридзе и Алиса Фрейндлих. Обложка © t.me / ЦИСКАРИДЗЕ•NEWS

Российский артист балета, педагог, руководитель Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днём рождения: сегодня известной артистке исполняется 88 лет. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

"Каждая минута, подаренная мне великой, очаровательной, нежной, трогательной, очень смешливой, ироничной, саркастичной Алисой, — это блаженство! Картошка с грибами именно её авторства — лучшая! Божественная! Будь счастлива и сияй так же ярко!" — сказал Цискаридзе.

Также он подчеркнул, что об артистке можно говорить только с овациями, восторгом и преклонением, а достоинство является одним из главных её качеств.

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Оксана Попова

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