Более 30 украинских бойцов уничтожено при неудачной попытке атаки в ДНР
Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о сорванной попытке атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении
Украинская ротная тактическая группа пыталась атаковать позиции российских подразделений в направлении населённого пункта Никольское в Донецкой Народной Республике. Об этом в беседе с журналистами в четверг сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
"Решительными действиями российских войск и ударами артиллерии украинские подразделения были отброшены на исходные позиции", — отметил он.
По словам представителя военного ведомства, в этом районе было уничтожено: более 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортёр и два автомобиля.
Ранее Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет "Калибр" в рамках удара высокоточным оружием по системе военного управления Незалежной. 5 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате которого было поражено 17 объектов.
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