Более 30 украинских бойцов уничтожено при неудачной попытке атаки в ДНР

Украинская ротная тактическая группа пыталась атаковать позиции российских подразделений в направлении населённого пункта Никольское в Донецкой Народной Республике. Об этом в беседе с журналистами в четверг сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Решительными действиями российских войск и ударами артиллерии украинские подразделения были отброшены на исходные позиции", — отметил он.