Подразделения Вооружённых сил России уничтожили более 90 польских наёмников в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Боровское Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 90 польских наёмников", — сказал он в ходе брифинга.

Также в районах населённых пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области уничтожено пять американских РСЗО MLRS и немецких MARS-II, а в районе Ильичёвки в ДНР — две HIMARS производства США.