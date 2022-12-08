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Опубликовано 8 декабря 2022, 11:13
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Войска России уничтожили более 90 польских наёмников в Харьковской области

Подразделения Вооружённых сил России уничтожили более 90 польских наёмников в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Боровское Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 90 польских наёмников", — сказал он в ходе брифинга.

Также в районах населённых пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области уничтожено пять американских РСЗО MLRS и немецких MARS-II, а в районе Ильичёвки в ДНР — две HIMARS производства США.

Более 70 ракет HIMARS и две системы MLRS уничтожены ударом по комбинату в Кривом Роге
Более 70 ракет HIMARS и две системы MLRS уничтожены ударом по комбинату в Кривом Роге

А ранее Лайф писал, что Вооружённые силы РФ в ходе специальной военной операции на Украине продолжают вести наступление на Краснолиманском направлении. Так, за сутки на данном участке российские бойцы уничтожили более 130 солдат ВСУ, две боевые машины пехоты и автомобиль.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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