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8 декабря, 11:15

В ДНР сбит украинский вертолёт Ми-8

Российская ПВО сбила украинский Ми-8 под Яковлевкой в ДНР

Российские силы ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в районе населённого пункта Яковлевка Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Яковлевка ДНР сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Табаевка Харьковской области, Бараниковка, Кременная и Просторное Луганской Народной Республики", сказал он.

ВСУ потеряли более 50 военных в результате неудачных попыток атак на Донецком направлении

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Накануне сообщалось, что Российская армия уничтожила на Краснолиманском направлении 130 бойцов ВСУ. Здесь продолжаются, по данным Минобороны РФ, наступательные действия ВС России, в ходе которых заняты более выгодные рубежи и позиции.

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Shutterstock/byvalet

Татьяна Миссуми

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