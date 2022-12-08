В ДНР сбит украинский вертолёт Ми-8
Российская ПВО сбила украинский Ми-8 под Яковлевкой в ДНР
Российские силы ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в районе населённого пункта Яковлевка Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Яковлевка ДНР сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Табаевка Харьковской области, Бараниковка, Кременная и Просторное Луганской Народной Республики", — сказал он.
Накануне сообщалось, что Российская армия уничтожила на Краснолиманском направлении 130 бойцов ВСУ. Здесь продолжаются, по данным Минобороны РФ, наступательные действия ВС России, в ходе которых заняты более выгодные рубежи и позиции.
Shutterstock/byvalet