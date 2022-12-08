На фигурантов экономических дел запретили надевать наручники после поручения Путина на встрече с СПЧ

МВД РФ запретило надевать наручники на женщин, детей и обвиняемых в экономических преступлениях. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства "Ажур" (наручники. — Прим. Лайфа) <...> запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений", — сказала она.

Стоит отметить, что вчера эта тема обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Глава государства пообещал разобраться в ситуации и заявил, что практика использования в судах кандалов для подозреваемых в экономических преступлениях будет прекращена. Он обратился к Генпрокуратуре, Верховному суду и Следственному комитету с просьбой "проработать все эти вопросы".

"Что касается того, что кого-то водят на допросы в кандалах, тем более за экономические преступления, я даже не знаю, как это квалифицировать. Обещаю, что внимание на это будет не просто обращено, а добьёмся того, чтобы подобная практика была, безусловно, прекращена", — заявлял российский лидер.