На фигурантов экономических дел запретили надевать наручники после поручения Путина на встрече с СПЧ
МВД РФ запретило надевать наручники на женщин, детей и фигурантов экономических дел
МВД РФ запретило надевать наручники на женщин, детей и обвиняемых в экономических преступлениях. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства "Ажур" (наручники. — Прим. Лайфа) <...> запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений", — сказала она.
Стоит отметить, что вчера эта тема обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Глава государства пообещал разобраться в ситуации и заявил, что практика использования в судах кандалов для подозреваемых в экономических преступлениях будет прекращена. Он обратился к Генпрокуратуре, Верховному суду и Следственному комитету с просьбой "проработать все эти вопросы".
"Что касается того, что кого-то водят на допросы в кандалах, тем более за экономические преступления, я даже не знаю, как это квалифицировать. Обещаю, что внимание на это будет не просто обращено, а добьёмся того, чтобы подобная практика была, безусловно, прекращена", — заявлял российский лидер.
Вчера президент России Владимир Путин внимательно выслушал каждого участника заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Глава государства обсудил вопросы защиты прав наиболее уязвимых категорий граждан и на основании сообщений принял решения по поручениям Правительству РФ. В частности, он уделил внимание условиям работы врачей, а также указал на необходимость оказать помощь жителям Донбасса.
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