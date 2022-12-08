Захарова назвала прекрасным посылом слова Макрона о гарантиях безопасности для РФ

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о гарантиях безопасности для России должны быть подкреплены реальными действиями, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом сам посыл, по её словам, прекрасен.

"Будут конкретные действия, наполненные реальным содержанием, — будем их комментировать. Слов говорится так много, и они настолько противоречат друг другу, что смысла нет останавливаться на них. В принципе, посыл прекрасный. Что за ним в практической плоскости — мне неизвестно", — сказала она.