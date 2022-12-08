Захарова назвала прекрасным посылом слова Макрона о гарантиях безопасности для РФ
Захарова: Нужно понять, что стоит за словами Макрона о гарантиях безопасности для РФ
Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о гарантиях безопасности для России должны быть подкреплены реальными действиями, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом сам посыл, по её словам, прекрасен.
"Будут конкретные действия, наполненные реальным содержанием, — будем их комментировать. Слов говорится так много, и они настолько противоречат друг другу, что смысла нет останавливаться на них. В принципе, посыл прекрасный. Что за ним в практической плоскости — мне неизвестно", — сказала она.
Также в ходе брифинга Мария Захарова заявила, что слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель об истинной цели Минских соглашений являются "конкретной заявкой на трибунал". Ранее Меркель призналась, что договорённости нужны были, чтобы дать больше времени Украине.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ