Вещание телеканала "Дождь" прекращено в третьей стране ЕС
Эстония прекращает вещание телеканала "Дождь" с 8 декабря
В Эстонии также останавливается вещание телеканала "Дождь"*, после того как Латвия и Литва уже прекратили его трансляцию. Об этом сообщило издание Postimees.
"В Эстонии телеканал "Дождь" транслировали операторы Telia, Elisa и Home 3. В соответствии с уведомлением департаментом защиты прав потребителей и технического надзора операторы связи с 8 декабря прекращают трансляцию телеканала "Дождь", — указано в сообщении.
Как писал Лайф, на прошлой неделе "Дождь" уволил телеведущего Алексея Коростелёва после его слов в прямом эфире о помощи российским военным. При этом ранее в Латвии телеканал оштрафовали на десять тысяч евро и пригрозили закрытием за изображение Крыма в составе РФ. После этого глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил о начале отзыва разрешения на пребывание в стране сотрудников телеканала. А 6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии лишил "Дождь" лицензии на вещание в стране. В Литве также будет прекращена трансляция канала.
*Внесён в список СМИ-иноагентов.
ТАСС / Станислав Красильников