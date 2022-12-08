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8 декабря, 11:35

Вещание телеканала "Дождь" прекращено в третьей стране ЕС

Эстония прекращает вещание телеканала "Дождь" с 8 декабря

В Эстонии также останавливается вещание телеканала "Дождь"*, после того как Латвия и Литва уже прекратили его трансляцию. Об этом сообщило издание Postimees.

"В Эстонии телеканал "Дождь" транслировали операторы Telia, Elisa и Home 3. В соответствии с уведомлением департаментом защиты прав потребителей и технического надзора операторы связи с 8 декабря прекращают трансляцию телеканала "Дождь", — указано в сообщении.

От релокации к измене: Где теперь пойдёт "Дождь"

От релокации к измене: Где теперь пойдёт "Дождь"

Как писал Лайф, на прошлой неделе "Дождь" уволил телеведущего Алексея Коростелёва после его слов в прямом эфире о помощи российским военным. При этом ранее в Латвии телеканал оштрафовали на десять тысяч евро и пригрозили закрытием за изображение Крыма в составе РФ. После этого глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил о начале отзыва разрешения на пребывание в стране сотрудников телеканала. А 6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии лишил "Дождь" лицензии на вещание в стране. В Литве также будет прекращена трансляция канала.

*Внесён в список СМИ-иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Татьяна Миссуми

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