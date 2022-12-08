Диетолог предупредила о риске развития рака из-за горячих напитков зимой

Гастроэнтеролог Светлана Марова предупредила о серьёзных последствиях частого потребления горячей пищи, которое может привести даже к канцерогенезу — развитию рака. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" она рассказала, что самая оптимальная температура напитков — до 50–60 градусов, а пищи вообще — не более 37–40 градусов.

"Есть данные о том, что температура 55 и выше может быть даже вредна и повышает риски развития заболеваний или даже канцерогенеза", — предупредила врач.

Горячая пища или продукты — это и правда хороший способ согреться зимой, однако не стоит ими злоупотреблять. Например, чай или кофе температурой 70 градусов и выше нельзя часто пить. Однако из-за того, что с возрастом чувствительность уменьшается, люди старшего возраста зачастую предпочитают погорячее. Кроме того, это может быть заложено и генетически: людям, у кого вкусовых рецепторов меньше, нужно и горячее, и острее.

"Вкусовые эффекты блюд и напитков лучше раскрываются при высокой температуре", — объяснила диетолог.