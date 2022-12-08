Российская авиация за сутки поразила 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и технику врага в 196 районах, заявил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Помимо этого боевики потеряли несколько единиц техники.

"В районе населённого пункта Печенеги Харьковской области уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса "Точка-У". В районе населённого пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — сказал он.