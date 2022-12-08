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Опубликовано 8 декабря 2022, 11:17

Российская авиация за сутки поразила 93 артиллерийских подразделения ВСУ

Российская авиация за сутки поразила 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и технику врага в 196 районах, заявил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Помимо этого боевики потеряли несколько единиц техники.

"В районе населённого пункта Печенеги Харьковской области уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса "Точка-У". В районе населённого пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — сказал он.

Российская армия уничтожила на Краснолиманском направлении 130 бойцов ВСУ
Российская армия уничтожила на Краснолиманском направлении 130 бойцов ВСУ

Лайф писал, что украинские боевики потеряли более 50 человек в ходе неудачных атак на Донецком направлении. Также российские военные уничтожили три боевые бронированные машины и два пикапа.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Шандрыголов
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