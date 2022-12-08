Захарова объяснила, кто даёт Киеву смелость обстреливать ЗАЭС при экспертах МАГАТЭ

Украина демонстративно игнорирует присутствие на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), поэтому цель обсуждаемой защитной зоны вокруг станции — это прекращение обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается ЗАЭС, то главная цель, которая преследуется созданием той самой зоны, — это гарантированное предотвращение обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ. Эти обстрелы могут привести к техногенной катастрофе с непредсказуемыми последствиями, о чём мы неоднократно говорили. Украинские власти, подстрекаемые их западными кураторами, уверенные в своей полной безнаказанности, цинично игнорируют присутствие на станции представителей МАГАТЭ", — объяснила дипломат.