"Дальневосточную ипотеку" продлевают до конца 2030 года
Премьер Мишустин объявил о продлении "Дальневосточной ипотеки" до конца 2030 года
Правительство России приняло решение продлить программу дальневосточной ипотеки до конца 2030 года. Об этом проинформировал в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительство продлевает дальневосточную ипотеку до конца 2030 года. Такое поручение дал президент в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума, подчеркнув эффективность и востребованность этой программы", — сказал он.
Ранее продление "Дальневосточной ипотеки" анонсировал президент Владимир Путин. Он объяснил, что программа действует до 2024 года, но с учётом её востребованности и эффективности есть смысл продолжить выдавать кредиты на покупку жилья под 2% семьям с Дальнего Востока. Кроме того, программа льготного кредитования "Сельская ипотека" для постройки или приобретения жилья стала бессрочной. Изначально предполагалось, что программа будет действовать до 31 декабря 2022 года.
ТАСС / Роман Пименов