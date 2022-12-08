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8 декабря, 11:26

"Дальневосточную ипотеку" продлевают до конца 2030 года

Премьер Мишустин объявил о продлении "Дальневосточной ипотеки" до конца 2030 года

Правительство России приняло решение продлить программу дальневосточной ипотеки до конца 2030 года. Об этом проинформировал в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство продлевает дальневосточную ипотеку до конца 2030 года. Такое поручение дал президент в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума, подчеркнув эффективность и востребованность этой программы", — сказал он.

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Ранее продление "Дальневосточной ипотеки" анонсировал президент Владимир Путин. Он объяснил, что программа действует до 2024 года, но с учётом её востребованности и эффективности есть смысл продолжить выдавать кредиты на покупку жилья под 2% семьям с Дальнего Востока. Кроме того, программа льготного кредитования "Сельская ипотека" для постройки или приобретения жилья стала бессрочной. Изначально предполагалось, что программа будет действовать до 31 декабря 2022 года.

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ТАСС / Роман Пименов

Марина Калегина

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