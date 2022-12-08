"Дальневосточную ипотеку" продлевают до конца 2030 года

Правительство России приняло решение продлить программу дальневосточной ипотеки до конца 2030 года. Об этом проинформировал в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство продлевает дальневосточную ипотеку до конца 2030 года. Такое поручение дал президент в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума, подчеркнув эффективность и востребованность этой программы", — сказал он.