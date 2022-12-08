От релокации к измене: Где теперь пойдёт "Дождь" Журналист Пётр Акопов — о том, как эмигрировавший в Латвию телеканал "Дождь"* по капле выдавливал из себя русское и к чему это привело. 7 декабря, 23:40 Фото © ТАСС / Денис Губанов

У главного эмигрантского телеканала "Дождь"* отозвали лицензию на вещание. Это сделали власти Латвии, в которую рупор либеральных "борцов с путинским режимом" переместился в этом году. Поводом для наказания стал один из эфиров, в котором ведущий Алексей Коростелёв рассуждал о том, что телеканал надеется на то, что смог "помочь многим военнослужащим... например, с оснащением и элементарными удобствами на фронте", да ещё и упомянул при этом о "нашей армии". У "Дождя"* до этого уже было предупреждение от латвийской власти (за карту России с Крымом), и разговоры про "нашу армию" стали последней каплей.

Скандалы и увольнения на "Дожде"

Не помогло даже увольнение Коростелёва, о котором сразу же заявили на канале "Дождь"*. Более того, поспешное увольнение стало причиной скандала и разборок внутри всей либеральной эмиграции: несколько сотрудников телеканала уволились в знак протеста против изгнания Коростелёва, а зрители "Дождя"* уже несколько дней ругаются между собой в соцсетях и эмигрантских СМИ. Одни выступают в защиту увольнения телеведущего, а другие обвиняют руководителей телеканала Синдееву** и Дзядко** в измене идеалам "свободы слова". На самом телеканале продолжаются разборки: сливают информацию о том, кто из редколлегии голосовал за увольнение журналиста, а кто был против, а хозяйка "Дождя" выпускает видеообращение с покаянием, в котором слёзно просит Коростелёва и других ушедших вернуться обратно. Куда вернуться — непонятно. Лицензия отозвана, а бывшему телеведущему хотят запретить въезд в Латвию.

Наталья Синдеева**. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

И хотя "Дождь"*, конечно, не умрёт, а продолжит вещание в Интернете, потом ему найдут какую-нибудь новую гавань, эта история поучительная во всех отношениях.

"Дождь"* возник 12 лет назад накануне Болотной — неудачной попытки либеральной и прозападной части нашей элиты помешать возвращению Путина в Кремль. Все последующие годы телеканал оставался главным рупором интересов этой элиты и её коллективным агитатором в расчёте, как им казалось, на неизбежный реванш и приближение "России без Путина". Но тот узкий слой граждан России, на который "Дождь" был рассчитан, не дождался реванша, а после начала спецоперации его актив и вовсе сбежал за границу.

Вместе со своим телеканалом, который тем не менее продолжали смотреть оставшиеся в России сочувствующие. Сколько их? Неизвестно. Но миллион-другой наверняка наберётся. Есть же аудитория и у уехавшего "Эха Москвы". Для этой публики и работал "Дождь". Так, по крайней мере, им казалось. Канал работал с абсолютной самоотдачей, выступая и против Путина, и против спецоперации, и против политики России в целом. У оставшихся в России либералов создавалось впечатление, что у них есть свой голос — те, кто выражает их мнение. Пусть и из-за границы, но на русском языке.

Но одновременно "Дождь" смотрели и делали те, кто уехал из России после февраля. Их тоже немало. И хотя большая часть из них просто сбежала от мобилизации, но и идейных антипутинцев там тоже хватает. И они хотят не просто сидеть в эмиграции, но и продолжать оттуда борьбу с Путиным. Вот только формы этой борьбы становятся всё более радикальными, потому что уехавшим приходится работать или с Киевом, или с Западом. Причём не просто с Западом, а в первую очередь с англосаксами, то есть с теми, кто сделал ставку на поражение России и ради этого готов предоставлять финансирование и помощь в первую очередь тем, кто хочет не просто бороться с "кремлёвским режимом", а выступает за "новую Россию", то есть хочет учредить новое государство на месте нынешнего.

Отсюда и глупый флаг "России будущего" (белый с синей полосой), и разговоры о деколонизации России, и поддержка сепаратистов, и призывы к уклонению от мобилизации, и даже поддержка (а для кого-то и подготовка) терактов. Да, всё очень просто: оказавшимся на Западе активным "борцам с Путиным" предлагают стать борцами с Россией. И никакого другого варианта для них там нет и не будет. На войне как на войне. Хотел быть антикоммунистом, а стал власовцем. Можно называть себя борцом с путинизмом, царизмом, коммунизмом, революционером, либералом, но по факту станешь просто предателем.

Приговор латвийской власти

Глава NEPLP Иварс Аболиньш. Фото © Twitter / ivars_abolins / Latvijas Radio

Но почему же тогда латвийские власти запрещают "Дождь"? Ну сделали внушение, прижали — и пускай работают на общее дело, на поражение России. Тут дело в специфике прибалтийских государств — в комплексе неполноценности и случайном характере государственности. Их независимость случайна. Оба раза прибалтийские страны получали её в результате распада России (в 1917-м и в 1991-м). И оба раза теряли. Первый раз — когда их вернули в СССР, а второй раз — в наши дни, когда они стали частью Евросоюза. Но веры в ЕС и даже в НАТО у них немного, потому что на территории живёт огромное количество русских (в Эстонии и Латвии — около трети населения). Да, местные русские в основном тихие и смирные (сказалось унижение в виде статуса неграждан), они не выступают против независимости своих государств и даже терпят выдавливание русского языка. Но сами прибалты всё равно относятся к ним с опаской, понимая или хотя бы чувствуя, сколь несправедливы были по отношению к русским после 1991 года.

А тут вдруг в ту же Латвию приезжает ещё несколько тысяч граждан России для борьбы с ненавистным Путиным. Все такие империалисты, но для латышей они в первую очередь русские, то есть опасные. Потенциальные враги. Кто их знает, завтра они скинут Путина, а потом продолжат возрождать Российскую империю. А если ещё и Запад с ними найдёт общий язык и отдаст Прибалтику обратно России, но уже "хорошим русским"?

Это нам такие мысли смешны, а латыши могут так рассуждать на полном серьёзе. Так что неважно, какие взгляды и какая фамилия у сотрудника "Дождя"*: Монгайт**, Котрикадзе**, Дзядко** или Коростелёв. Для латышской власти все они будут потенциальными русскими империалистами и оккупантами. Нельзя быть "хорошим русским" или "плохим русским" не только для своего народа, если ты, конечно, считаешь его своим, но и для остального мира. Можно или быть русским, или не быть им. Но во втором случае нужно честно сказать об этом, даже если ты оказался в эмиграции. Впрочем, нынешняя эмиграция отречётся не только от своей страны, но и от своего народа, потому что не знает и не любит его.

*Внесён в список СМИ-иноагентов. **Внесены в реестр физлиц-иноагентов.

Авторы Пётр Акопов