Дания и Бельгия на ЧМ в Катаре "не звенели", заявил Черчесов

Бывший главный тренер сборной России и московского "Спартака", который сейчас возглавляет венгерский "Ференцварош", Станислав Черчесов рассказал, за чьей игрой он особенно наблюдал на чемпионате мира в Катаре. По его словам, внимание он обратил на сборные Дании и Бельгии, так как его команда недавно с ними играла.

"Скажем, за теми [слежу], против которых мы не так давно играли, — Бельгией и Данией. Всё-таки много времени уделили их изучению. Год назад на Евро эти команды были в самом соку, а сейчас, как говорится, не звенели. Старались, но как-то без огонька. С Испанией немного другая история, но итог один — вылет раньше времени", — сказал он изданию "Спорт-Экспресс".