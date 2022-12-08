"Сан-Паулу" будет самостоятельно выплачивать зарплату арендованному Педро Габриэлу

Бразильский футбольный клуб "Сан-Паулу" из своих средств выплачивает заработную плату арендованному у "Локомотива" Педро Габриэлу. Помимо этого московская команда будет получать деньги за аренду игрока. Об этом стало известно газете "Спорт-Экспресс".

Ранее издание Metaratings сообщало, что "Локомотив" будет самостоятельно покрывать большую часть заработной платы Габриэла, пока тот играет в "Сан-Паулу".