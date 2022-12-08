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8 декабря, 11:41

"Сан-Паулу" будет самостоятельно выплачивать зарплату арендованному Педро Габриэлу

<p>Педро Габриэл Перейра Лопес. Обложка © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Pedrinho_(footballer,_born_1999)#/media/File:Pedrinho_(footballer,_born_1999)_2022.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Педро Габриэл Перейра Лопес. Обложка © Wikipedia

Бразильский футбольный клуб "Сан-Паулу" из своих средств выплачивает заработную плату арендованному у "Локомотива" Педро Габриэлу. Помимо этого московская команда будет получать деньги за аренду игрока. Об этом стало известно газете "Спорт-Экспресс".

Ранее издание Metaratings сообщало, что "Локомотив" будет самостоятельно покрывать большую часть заработной платы Габриэла, пока тот играет в "Сан-Паулу".

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Лайф писал, что "Локомотив" потеряет полузащитника Педриньо, который перейдёт в "Сан-Паулу". Бразильский клуб собирается арендовать его на один год с последующим правом выкупа.

Матвей Шандрыголов

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