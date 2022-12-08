"Сан-Паулу" будет самостоятельно выплачивать зарплату арендованному Педро Габриэлу
Педро Габриэл Перейра Лопес. Обложка © Wikipedia
Бразильский футбольный клуб "Сан-Паулу" из своих средств выплачивает заработную плату арендованному у "Локомотива" Педро Габриэлу. Помимо этого московская команда будет получать деньги за аренду игрока. Об этом стало известно газете "Спорт-Экспресс".
Ранее издание Metaratings сообщало, что "Локомотив" будет самостоятельно покрывать большую часть заработной платы Габриэла, пока тот играет в "Сан-Паулу".
Лайф писал, что "Локомотив" потеряет полузащитника Педриньо, который перейдёт в "Сан-Паулу". Бразильский клуб собирается арендовать его на один год с последующим правом выкупа.