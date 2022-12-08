Турция захотела от России скидку на газ в размере 25%
Bloomberg: Турция планирует обсудить с Россией 25-процентную скидку на газ
Турция намерена получить 25-процентную скидку на импортируемый из России газ. Предложение турецкая сторона планирует озвучить на переговорах Анкары и Москвы, которые пройдут в Стамбуле 8–9 декабря. Об этом узнало агентство Bloomberg.
"Сделка с Россией могла бы ослабить давление на лиру, одну из худших мировых валют за последний год, и помочь президенту Реджепу Тайипу Эрдогану избежать повышения цен на энергоносители в преддверии выборов в следующем году, чтобы повысить свою популярность", — пишет издание.
По данным источников, если Анкаре не удастся получить желаемую скидку, то она потребует отсрочки платежей до 2024 года.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану построить ещё один газопровод и сформировать на территории Турции газовый хаб. Эрдоган позитивно воспринял эту идею. Позднее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что между Анкарой и Москвой достигнуто принципиальное соглашение о создании газового хаба.
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