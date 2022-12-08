Турция захотела от России скидку на газ в размере 25%

Турция намерена получить 25-процентную скидку на импортируемый из России газ. Предложение турецкая сторона планирует озвучить на переговорах Анкары и Москвы, которые пройдут в Стамбуле 8–9 декабря. Об этом узнало агентство Bloomberg.

"Сделка с Россией могла бы ослабить давление на лиру, одну из худших мировых валют за последний год, и помочь президенту Реджепу Тайипу Эрдогану избежать повышения цен на энергоносители в преддверии выборов в следующем году, чтобы повысить свою популярность", — пишет издание.