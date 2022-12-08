Россиянам объяснили, что делать при заболевании гриппом и ковидом одновременно
Врач Поздняков: При одновременном заражении гриппом и ковидом важно правильно оценить состояние
При одновременном заболевании коронавирусом и гриппом необходимо правильно оценить своё состояние и исходя из этого решать вопрос о госпитализации. Об этом в беседе с телеканалом RT рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.
"Если человек получает два положительных результата, но при этом температура тела у него 37,2 °С и чувствует он себя достаточно неплохо, то нет показаний для госпитализации, а значит, ехать в больницу не нужно", — пояснил Поздняков.
Однако если температура тела высокая, наблюдаются признаки интоксикации и прочие ярко выраженные симптомы заболевания, то лучше не шутить с судьбой и вызвать врача. По словам специалиста, за этим, вероятнее всего, последует госпитализация — так медикам будет проще разобраться в причинах заболевания и назначить эффективное лечение.
Кроме того, при подозрении на грипп и ковид одновременно Поздняков советует делать сразу два теста — для обоих вирусов. Так врачи смогут назначить правильное лечение, особенно учитывая, что для каждой из болезней оно разное. Специалист добавил, что сегодня случаев микст-инфекции фиксируется очень мало, поэтому определить типичные симптомы такого случая сложно.
Если ковид в последнее время тревожит россиян не очень сильно, то свиной грипп действительно вызывает опасения. Его фиксируют уже в 74 регионах России, в том числе и в Москве. Как писал Лайф, сейчас в столице "орудуют" вирусы гриппа А (обычный сезонный) и H1N1 (свиной). В связи с этим министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян носить маски, а врач назвал девять правил, которые помогут уберечься от H1N1. Поскольку не каждый может позволить себе "залечь в берлогу" на весь период эпидемии, легче придерживаться простых рекомендаций.
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