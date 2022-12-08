Россиянам объяснили, что делать при заболевании гриппом и ковидом одновременно

При одновременном заболевании коронавирусом и гриппом необходимо правильно оценить своё состояние и исходя из этого решать вопрос о госпитализации. Об этом в беседе с телеканалом RT рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

"Если человек получает два положительных результата, но при этом температура тела у него 37,2 °С и чувствует он себя достаточно неплохо, то нет показаний для госпитализации, а значит, ехать в больницу не нужно", — пояснил Поздняков.

Однако если температура тела высокая, наблюдаются признаки интоксикации и прочие ярко выраженные симптомы заболевания, то лучше не шутить с судьбой и вызвать врача. По словам специалиста, за этим, вероятнее всего, последует госпитализация — так медикам будет проще разобраться в причинах заболевания и назначить эффективное лечение.