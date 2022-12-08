Медведев назвал условие для возвращения смертной казни
Дмитрий Медведев заявил, что возвращение смертной казни возможно и без изменения конституции
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что для возвращения смертной казни не обязательно менять конституцию. По словам политика, высшая мера и так может быть применена при весомых основаниях, если опасность тягчайших преступлений зашкаливает или в военное время, сообщает РИА "Новости".
Медведев подчеркнул, что он никогда не говорил о необходимости немедленного возврата смертной казни.
"Если общественная опасность тягчайших преступлений в стране зашкаливает, — убийств прежде всего или в военное время, как это и раньше бывало. И тогда не нужно менять конституцию, это абсолютно излишне", — резюмировал он.
Ранее Медведев заявлял, что после выхода из Совета Европы у России фактически не осталось ограничений для возвращения смертной казни, но мораторий может быть пересмотрен только в случае крайней необходимости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверял, что в Кремле этот вопрос даже не обсуждается. А председатель КС Валерий Зорькин подчеркнул, что, несмотря на призывы некоторых политиков, в России не стоит отказываться от моратория на смертную казнь.