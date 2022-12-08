Медведев назвал условие для возвращения смертной казни

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что для возвращения смертной казни не обязательно менять конституцию. По словам политика, высшая мера и так может быть применена при весомых основаниях, если опасность тягчайших преступлений зашкаливает или в военное время, сообщает РИА "Новости".

Медведев подчеркнул, что он никогда не говорил о необходимости немедленного возврата смертной казни.