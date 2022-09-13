Юрист указала на лазейку, которая спасает Wildberries от наказания за продажу контрафакта

Wildberries ("Вайлдберриз") до настоящего времени от ответственности за торговлю контрафактом спасал формальный статус посредника, рассказала Лайфу руководитель практики разрешения споров юридической фирмы PATENTUS Дарья Гжимек, комментируя иски правообладателей в адрес маркетплейса.

"Суть посредника заключается в том, что он позволяет другим размещать материалы. Он предоставляет техническую возможность, он не может отслеживать всё, что размещается, но он должен реагировать, как только ему становится известно о нарушении. Это функционал информационного посредника. Тем не менее современные маркетплейсы, такие как Wildberries, не ограничиваются только этой ролью. Они осуществляют ещё ряд действий, которые характерны именно для участника коммерческой деятельности, участника процесса по продаже товаров", — пояснила Гжимек.

Речь идёт о предоставлении складов, осуществлении доставки, маркировке и упаковке товаров. Эти действия характеры именно для участника процесса продажи, а не просто посредника, заметила собеседница Лайфа. Поэтому, по словам эксперта, маркетплейс действует уже как лицо, использующее бренд. Именно поэтому на этом этапе в силу должен вступать закон, согласно которому для использования товарного знака должно быть согласие правообладателя.

"Мы хотим добиться того, что если маркетплейс осуществляет функции, характерные для магазина, для лиц, которые используют товарные знаки, то они должны отвечать на общих основаниях", — подытожила Гжимек.