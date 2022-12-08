Запрет на суррогатное материнство для иностранцев уберёт пробелы в законе, считает врач

Закон о запрете в РФ суррогатного материнства для иностранных граждан снимает с медиков обязанность быть "чуть-чуть юристами", а также ликвидирует пробелы в законодательстве. Такое заявление сделала главный врач "Московской академической клиники ЭКО" Нино Какучая.

"Сейчас есть большие пробелы в законодательстве. И врачебный мир уже как-то сам додумывает, где нельзя делать, где можно. Врач должен быть сегодня чуть-чуть юристом", — пояснила она телеканалу "360".

Также, по словам специалиста, закон нужен для предотвращения использования биологического материала без участия родителей. При этом специалист подчеркнула, что в последнее время услуги суррогатного материнства не пользуются особым спросом в России.

"Сейчас обращений к услугам суррогатного материнства всё меньше и меньше. Сначала число заявок снизилось в связи с пандемией коронавируса, падение продолжилось после начала СВО", — добавила Какучая.

Главный врач подчеркнула, что, судя по статистике клиники, после начала спецоперации возросло количество обращений по поводу ЭКО. Россияне стали активнее делать процедуры стимуляции, а также криозаморозку биоматериалов и эмбрионов.