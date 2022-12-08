Селин Дион отменила тур по Европе из-за неизлечимой болезни

Канадская певица Селин Дион отменила восемь концертов, запланированных на лето 2023 года, а также на год перенесла намеченное на ближайшую весну выступление. Она объяснила решение своей неизлечимой болезнью — синдромом мышечной скованности.

"У меня давно проблемы со здоровьем, и мне нелегко с ними справиться. С глубоким огорчением сообщаю, что не буду готова возобновить свой тур по Европе в феврале", — рассказала она в видеообращении к поклонникам в соцсети.

54-летняя исполнительница давно страдает неврологическим заболеванием. Это редкий недуг, который вызывает болезненные мышечные спазмы, способные привести к разрыву мышц и переломам костей. Селин Дион добавила, что не существует лечения от болезни, но замедлить её можно.