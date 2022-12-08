Фитнес-тренер раскрыл способ плавно подготовить организм к новогоднему стрессу

Стоит заранее заняться подготовкой организма к новогоднему стрессу. Самым оптимальным вариантом будет тренироваться в среднем режиме с промежутком в один или два дня отдыха, рассказал РИАМО фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин.

По его словам, нужно достаточно плавно подготовить организм, чтобы встретить праздники во всеоружии — свежим и отдохнувшим. Стоит помнить, что основная цель новогоднего фитнеса — это поддержание формы, а не выход на рекорды. Не перерабатывая, можно сохранить тонус мышц и избежать отката в физической форме, подчеркнул спортсмен.

Кстати, вместо просмотра фильмов на диване новогодние праздники можно занять активными прогулками и превратить в спортивные выходные. Так, например, можно провести время с семьёй и детьми, устроив соревнования по лепке снеговика или построив ледяную горку. Кроме того, можно покататься с горок на "плюшках" и лыжах, поиграть в хоккей на льду и на снегу без коньков.