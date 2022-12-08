Пожилая россиянка обвела преступника вокруг пальца и сдала полиции

Пенсионерка из Соликамска Раиса Левыкина помогла задержать телефонного мошенника, подыграв злоумышленнику. За это женщину наградили от имени главы ГУ МВД по Пермскому краю Александра Щеглова. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД Прикамья.

Осенью женщине позвонил незнакомец и заявил, что её дочь стала виновницей ДТП. Неизвестный потребовал у пенсионерки 100 тысяч рублей, чтобы родственница Левыкиной не подпала под уголовную ответственность. Но, как уточнили полицейские, пенсионерка сразу раскусила мошенника.

"Решив подыграть злоумышленникам, Раиса Андреевна продолжила разговор и ответила, что готова передать необходимую сумму. Сама в это время обратилась к соседке и попросила сообщить в полицию. Длительное время пенсионерка продолжала общение по телефону со лжеследователем. В назначенное время злоумышленник пришёл за деньгами и сотрудники полиции задержали подозреваемого", — рассказали в МВД.

Телефонным мошенником оказался ранее судимый местный житель 1984 года рождения, позднее был задержан и его сообщник. Выяснилось, что в общей сложности злоумышленники выманили у людей более миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ). Кроме письменной благодарности начальник соликамской полиции Валерий Ряпосов вручил Раисе Левыкиной телевизор.