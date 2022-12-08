Россияне назвали любимые новогодние фильмы, и в списке не только "Ирония судьбы"
"Ирония судьбы" оказалась лидером среди новогодних фильмов у россиян
Легендарное детище режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" стало лидером в списке самых просматриваемых новогодних кинокартин среди россиян. Об этом со ссылкой на результаты соответствующего исследования пишет "Газета.ru".
В опросе приняли участие 1142 человека. 59% из них назвали "Иронию судьбы" самым новогодним фильмом. На втором месте оказались "Чародеи" — картина Константина Бромберга, снятая в 1982 году. Свой голос за неё отдали 40% респондентов. Третью строчку занял ещё один фильм Рязанова — "Карнавальная ночь" (1956 год), за который проголосовали 37% участников.
Также в десятку вошли такие картины, как "Морозко" (13,5%), "Новогодние приключения Маши и Вити" (11%), "Эта весёлая планета" (7,4%), популярные современные фильмы франшизы "Ёлки" (6,9%), "Зигзаг удачи" (6,5%), "Вечера на хуторе близ Диканьки" (5,8%), "Джентльмены удачи" (5,7%).
Ранее Лайф рассказывал, что в новогоднюю ночь россияне увидят ремейк "Иронии судьбы" с известными российскими звёздами. "СамоИронию судьбы" — так называется проект — покажут по телеканалу ТНТ. Снимутся в фильме Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Ольга Картункова и другие. Картина ещё даже не вышла, но многие зрители уже раскритиковали идею, назвав картину пошлой подделкой.
"Ирония судьбы" (1975, СССР). Режиссёр Эльдар Рязанов, сценарий Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk