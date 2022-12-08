Россияне назвали любимые новогодние фильмы, и в списке не только "Ирония судьбы"

Легендарное детище режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" стало лидером в списке самых просматриваемых новогодних кинокартин среди россиян. Об этом со ссылкой на результаты соответствующего исследования пишет "Газета.ru".

В опросе приняли участие 1142 человека. 59% из них назвали "Иронию судьбы" самым новогодним фильмом. На втором месте оказались "Чародеи" — картина Константина Бромберга, снятая в 1982 году. Свой голос за неё отдали 40% респондентов. Третью строчку занял ещё один фильм Рязанова — "Карнавальная ночь" (1956 год), за который проголосовали 37% участников.