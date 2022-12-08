Психолог объяснил, почему детям важно верить в Деда Мороза

Вера ребёнка в Деда Мороза — возрастная норма, которую не стоит нарушать. Такое мнение в беседе с "Газетой.ру" высказал клинический психолог Станислав Самбурский. По его словам, детская уверенность в реальности сказок и волшебства стимулирует умственные способности, творческие таланты, предрасположенность к созданию нового и фантазию чада.

"Это один из важнейших элементов адаптации, размышление о грандиозных возможностях, движение к мечте. Хорошо развитое воображение помогает придумывать что-то, чего до этого момента не было. Поэтому вера в сказочные истории — обязательный этап взросления. Она отражает динамику развития", — объяснил специалист.

Более того, до достижения определённого возраста чаду нормально не отличить реальность от выдумки и со временем ребёнок сам придёт к правде. При этом также не стоит до последнего оттягивать этот момент.

"Не нужно замедлять этот этап развития ребёнка, убеждая его в том, что сказочные персонажи существуют. Это не нанесёт травмы, дети будут также радостно искать под новогодней елью подарки, понимая, что их принесли родители, а не мифический добродушный персонаж, прилетевший на упряжке с оленями", — пояснил он.

Тем не менее, если ребёнок раньше времени узнал о природе Деда Мороза и расстроился, то важно оказать ему поддержку. Например, сказать, что Дед Мороз — добрая легенда, благодаря которой родители чувствуют себя волшебниками и радуют детей.