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Специальная военная операция

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Опубликовано 8 декабря 2022, 12:43

Путин: В ходе СВО всё делается для защиты страны и людей

Родина — это прежде всего люди, и в ходе специальной военной операции всё делается для защиты страны и людей. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе общения с награждёнными Героями России.

"Прежде всего, мы делаем для людей всё, для их защиты. И мы должны понимать, внутренне быть уверены в том, что мы делаем это достойно, и делать именно таким образом. Потому что страна и те люди, которые нуждаются в защите, они понимают, что последняя надежда — на вас, это так и есть", — подчеркнул глава государства.

Путин заявил, что каждый солдат в зоне СВО для всех россиян и для него лично — герой
Путин заявил, что каждый солдат в зоне СВО для всех россиян и для него лично — герой

А накануне в ходе встречи с членами Совета по правам человека Владимир Путин назвал специальную военную операцию на Украине длительным процессом, который тем не менее принёс значимые результаты для РФ.

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ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ

Александра Вишнякова
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