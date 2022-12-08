Путин: В ходе СВО всё делается для защиты страны и людей
Родина — это прежде всего люди, и в ходе специальной военной операции всё делается для защиты страны и людей. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе общения с награждёнными Героями России.
"Прежде всего, мы делаем для людей всё, для их защиты. И мы должны понимать, внутренне быть уверены в том, что мы делаем это достойно, и делать именно таким образом. Потому что страна и те люди, которые нуждаются в защите, они понимают, что последняя надежда — на вас, это так и есть", — подчеркнул глава государства.
А накануне в ходе встречи с членами Совета по правам человека Владимир Путин назвал специальную военную операцию на Украине длительным процессом, который тем не менее принёс значимые результаты для РФ.
ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ