Путин: В ходе СВО всё делается для защиты страны и людей

Родина — это прежде всего люди, и в ходе специальной военной операции всё делается для защиты страны и людей. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе общения с награждёнными Героями России.

"Прежде всего, мы делаем для людей всё, для их защиты. И мы должны понимать, внутренне быть уверены в том, что мы делаем это достойно, и делать именно таким образом. Потому что страна и те люди, которые нуждаются в защите, они понимают, что последняя надежда — на вас, это так и есть", — подчеркнул глава государства.