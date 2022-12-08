В московском Манеже открылась выставка "Без границ. Художники Донбасса"

В столичном центральном выставочном зале "Манеж" открылась выставка "Без границ. Художники Донбасса". Впервые работы были презентованы на фестивале "Таврида.АРТ" – 2022, и теперь они доступны для просмотра каждому жителю и гостю Москвы, сообщает РИА ФАН.

Инициаторами выставки выступил арт-кластер "Таврида". Организаторы объявили конкурс, который получил широкий отклик среди художников Донбасса: на отбор прислали сотни работ. Экспертами было отобрано 27 творцов с этих территорий, после чего их картины отправились в большой гастрольный тур по всей России. Теперь работы выставлены и в Манеже.

На этих картинах художники изложили всё то, что видели собственными глазами на протяжении последних лет: разрывы снарядов, боль от потери близких и надежды на скорый мир. Глядя на эти работы, появляется чувство, что всё это происходило не на самом деле, но, к несчастью, это не так.

"Большинство из нас узнаёт о событиях, которые меняют нынешний мир, из ленты новостей. И очень интересен был взгляд творца. Это такие тонкие маркеры, очень чувственные маркеры, но именно через искусство можно посмотреть на эту проблему с другой стороны", — сказал руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин.