Луис Энрике после вылета Испании с ЧМ покинул пост главного тренера сборной
Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании
Луис Энрике. Обложка © ТАСС / ЕРА / Friedemann Vogel
Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по футболу, сообщили в Королевской испанской футбольной федерации. Там подчеркнули, что она всегда будет оставаться его домом.
"Тренер заслужил любовь и восхищение сотрудников сборной и всей федерации, которая всегда будет его домом", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
Сообщается, что новым тренером команды стал Луис де ла Фуэнте. Из его последних достижений можно выделить серебро с молодёжкой Испании на Олимпиаде в Токио.
Луис де ла Фуэнте. Фото © ТАСС / imago sportfotodienst
Лайф писал, что сборная Испании по футболу проиграла национальной команде Марокко на чемпионате мира в Катаре. Марокканцы одержали победу в серии послематчевых пенальти со счётом 3:0 и вышли в четвертьфинал. Такой результат стал историческим для североафриканской команды.