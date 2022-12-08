Луис Энрике после вылета Испании с ЧМ покинул пост главного тренера сборной

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по футболу, сообщили в Королевской испанской футбольной федерации. Там подчеркнули, что она всегда будет оставаться его домом.

"Тренер заслужил любовь и восхищение сотрудников сборной и всей федерации, которая всегда будет его домом", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Сообщается, что новым тренером команды стал Луис де ла Фуэнте. Из его последних достижений можно выделить серебро с молодёжкой Испании на Олимпиаде в Токио.

Луис де ла Фуэнте. Фото © ТАСС / imago sportfotodienst