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8 декабря, 12:47

Луис Энрике после вылета Испании с ЧМ покинул пост главного тренера сборной

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

<p>Луис Энрике. Обложка © ТАСС / ЕРА / Friedemann Vogel</p>

Луис Энрике. Обложка © ТАСС / ЕРА / Friedemann Vogel

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по футболу, сообщили в Королевской испанской футбольной федерации. Там подчеркнули, что она всегда будет оставаться его домом.

"Тренер заслужил любовь и восхищение сотрудников сборной и всей федерации, которая всегда будет его домом", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Сообщается, что новым тренером команды стал Луис де ла Фуэнте. Из его последних достижений можно выделить серебро с молодёжкой Испании на Олимпиаде в Токио.

Луис де ла Фуэнте. Фото © ТАСС / imago sportfotodienst

Луис де ла Фуэнте. Фото © ТАСС / imago sportfotodienst

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Лайф писал, что сборная Испании по футболу проиграла национальной команде Марокко на чемпионате мира в Катаре. Марокканцы одержали победу в серии послематчевых пенальти со счётом 3:0 и вышли в четвертьфинал. Такой результат стал историческим для североафриканской команды.

Матвей Шандрыголов

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