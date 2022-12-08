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Опубликовано 8 декабря 2022, 12:56

Путин отметил существенный вклад авиации в ход спецоперации

Путин: Российская авиация вносит существенный вклад в ход спецоперации

Президент РФ Владимир Путин указал на успехи российской авиации в специальной военной операции, которая грамотно и оперативно выполняет поставленные задачи и оказывает значимый вклад в эффективность действий войск.

"Авиация работает очень хорошо, и на дежурстве очень хорошо, на боевом дежурстве, практически круглосуточно, очень эффективно себя показывает, всё вовремя делает и очень грамотно. <...> Оказывают существенный вклад в эффективность действий войск", — сказал он в ходе общения с награждёнными Героями России.

В частности, глава государства выделил штурмовики Су-34, Су-35, которые, по его словам, "отлично воюют".

Путин: Спецоперация — это длительный процесс, но она приносит результаты
Путин: Спецоперация — это длительный процесс, но она приносит результаты

В ходе церемонии президент России Владимир Путин также отметил, что для него каждый солдат, находящийся в зоне проведения СВО, — герой. При этом глава государства добавил, что в ходе специальной военной операции всё делается для защиты страны и людей.

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ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Александр Юнашев
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