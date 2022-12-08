Путин отметил существенный вклад авиации в ход спецоперации
Путин: Российская авиация вносит существенный вклад в ход спецоперации
Президент РФ Владимир Путин указал на успехи российской авиации в специальной военной операции, которая грамотно и оперативно выполняет поставленные задачи и оказывает значимый вклад в эффективность действий войск.
"Авиация работает очень хорошо, и на дежурстве очень хорошо, на боевом дежурстве, практически круглосуточно, очень эффективно себя показывает, всё вовремя делает и очень грамотно. <...> Оказывают существенный вклад в эффективность действий войск", — сказал он в ходе общения с награждёнными Героями России.
В частности, глава государства выделил штурмовики Су-34, Су-35, которые, по его словам, "отлично воюют".
В ходе церемонии президент России Владимир Путин также отметил, что для него каждый солдат, находящийся в зоне проведения СВО, — герой. При этом глава государства добавил, что в ходе специальной военной операции всё делается для защиты страны и людей.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY