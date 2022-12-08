Путин отметил существенный вклад авиации в ход спецоперации

Президент РФ Владимир Путин указал на успехи российской авиации в специальной военной операции, которая грамотно и оперативно выполняет поставленные задачи и оказывает значимый вклад в эффективность действий войск.

"Авиация работает очень хорошо, и на дежурстве очень хорошо, на боевом дежурстве, практически круглосуточно, очень эффективно себя показывает, всё вовремя делает и очень грамотно. <...> Оказывают существенный вклад в эффективность действий войск", — сказал он в ходе общения с награждёнными Героями России.