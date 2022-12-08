"Приходит к ним осознание": Матвиенко обрадовалась опере Мусоргского на открытии сезона в Милане

Открытие сезона в миланском театре оперой Модеста Мусоргского "Борис Годунов" показывает, что на Западе начали осознавать важность России. Такое заявление в ходе заседания совета законодателей сделала сенатор Совфеда Валентина Матвиенко.

"Так называемый коллективный Запад пытается душить Россию, и началась даже отмена культуры России — казалось бы, это нонсенс, это дикость. И так приятно, что вчера открытие оперного сезона в миланском театре началось с русской оперы, с оперы Мусоргского. Вот приходит к ним осознание, что никуда им не деться без России, и дальше всё будет точно в таком же ключе двигаться", — сказала она.

По словам Матвиенко, на Западе постепенно приходит осознание, что "без России им никуда не деться". Спикер Совфеда выразила уверенность, что в будущем ситуация с "отменой" русской культуры будет развиваться именно в таком ключе.