Слуцкий назвал отморозками украинцев, вытерших в Конгрессе США ноги о флаг ДНР

Представители Украины, демонстративно вытершие ноги о флаг Донецкой Народной Республики в Конгрессе США, — отморозки, место которых в зоопарке. Об этом сказал глава думского Комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя распространившееся в Сети видео.

Украинские представители вытерли ноги о флаг ДНР в Конгрессе США. Видео © Twitter / Vik

"Украинские отморозки устроили омерзительный перформанс на потеху в Конгрессе США. Вытерли публично ноги о специально перевезённый через океан флаг ДНР (оказывается, американская таможня пропускает). И даже видео залили в соцсети в стиле "Квартала 95", — написал он в телеграм-канале.

На кадрах делегация из Киева, дружно хохоча, вытирает на камеру ноги о кинутый на пол флаг республики. Слуцкий уверен, что украинцы в очередной раз доказали, что "послушно вытирали ноги о права человека, как плевать хотели на право на жизнь людей Донбасса, как на самом деле относятся к их выбору". По его мнению, "гала-номер" рассчитан на американских кураторов ради демонстрации того, что Киев готов на всё, чтобы стать своим на Западе.

"Но с такими показательными выступлениями — прямо в зоопарк, хотя животные гораздо лучше подобного отродья. Цивилизованные люди так себя не ведут, не участвуют в сатанинских действах и низкопробных шоу, рассчитанных на самые примитивные чувства… Надеюсь, у конгрессменов хватит разума не аплодировать горе-клоунам. Иначе Капитолийский холм рискует превратиться в "зверинец", — полагает парламентарий.