Болтон счёл обмен Бута на Грайнер капитуляцией США перед Россией

"Обмен Бута на Грайнер — это не сделка, а капитуляция Америки. Это не то, на что похожа американская сила. Террористы и государства-изгои улыбаются [наблюдая за этим]", — написал он в "Твиттере", комментируя обмен заключёнными между Москвой и Вашингтоном.