Болтон счёл обмен Бута на Грайнер капитуляцией США перед Россией
Экс-советник Трампа Болтон назвал обмен Бута на Грайнер капитуляцией США перед Россией
Обмен американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута является свидетельством капитуляции США перед Россией, заявил экс-советник Дональда Трампа Джон Болтон.
"Обмен Бута на Грайнер — это не сделка, а капитуляция Америки. Это не то, на что похожа американская сила. Террористы и государства-изгои улыбаются [наблюдая за этим]", — написал он в "Твиттере", комментируя обмен заключёнными между Москвой и Вашингтоном.
Напомним, что американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден поговорил с ней по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой, а переговоры с российской стороной он назвал напряжёнными. Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.
ТАСС / Zuma / Michael Brochstein