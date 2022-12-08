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Опубликовано 8 декабря 2022, 20:02
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Болтон счёл обмен Бута на Грайнер капитуляцией США перед Россией

Экс-советник Трампа Болтон назвал обмен Бута на Грайнер капитуляцией США перед Россией

Обмен американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута является свидетельством капитуляции США перед Россией, заявил экс-советник Дональда Трампа Джон Болтон.

"Обмен Бута на Грайнер — это не сделка, а капитуляция Америки. Это не то, на что похожа американская сила. Террористы и государства-изгои улыбаются [наблюдая за этим]", — написал он в "Твиттере", комментируя обмен заключёнными между Москвой и Вашингтоном.

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Напомним, что американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден поговорил с ней по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой, а переговоры с российской стороной он назвал напряжёнными. Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.

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ТАСС / Zuma / Michael Brochstein

Ирина Фальке
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