Россиянка зверски избила пуделя в лифте и загадочным образом его "потеряла"

В Казани владелица избила пуделя в лифте, а затем заявила о его пропаже. Однако волонтёры уже неделю не могут найти собаку и допускают, что хозяйка придумала исчезновение, чтобы замести следы после обнародования видео с камер наблюдения, пишет SHOT.

В Казани женщина избила своего пуделя в лифте, а потом заявила о его пропаже. Видео © t.me / SHOT

"Хозяйка говорит, что у неё был нервный срыв. Разговаривает очень вяло, заинтересованности в поиске собаки не выказывает. Собаки нигде нет, пытались найти, вообще не можем", — пояснила изданию волонтёр Оксана.

Она уверена, что владелица просто выставила пуделя из дома после огласки истории с избиением. Однако заводчица вину не признаёт и считает себя жертвой обстоятельств, посетовав, что боится за свою жизнь из-за угроз от зоозащитников. Девушка не стала объяснять инцидент в лифте, посчитав это бессмысленным.

Сейчас к делу подключилась полиция, владелице пуделя грозит ответственность по статье о жестоком обращении с животным, сообщает SHOT. Волонтёры же продолжают поиски пострадавшего питомца.