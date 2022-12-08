Хорватия присоединится к зоне Шенгена с 2023 года
Совет ЕС согласовал присоединение Хорватии к Шенгену с 1 января
Совет Евросоюза на уровне министров внутренних дел принял решение относительно заявок Хорватии, Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенскому пространству. По первой кандидатке принято положительное решение, сообщило председательство Чехии в ЕС в Twitter.
"Благодаря чешскому председательству Шенгенское пространство расширяется впервые за более чем десять лет. Министры утвердили членство Хорватии с 1 января 2023 года", — сказано в твите.
А вот Румынии и Болгарии не повезло. Их заявки на вступление в Шенгенскую зону были отклонены, решение по ним отложено. Сейчас Шенген включает в себя 26 стран ЕС, у которых существует единая система пограничного контроля.
ТАСС / AP