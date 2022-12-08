Хорватия присоединится к зоне Шенгена с 2023 года

Совет Евросоюза на уровне министров внутренних дел принял решение относительно заявок Хорватии, Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенскому пространству. По первой кандидатке принято положительное решение, сообщило председательство Чехии в ЕС в Twitter.

"Благодаря чешскому председательству Шенгенское пространство расширяется впервые за более чем десять лет. Министры утвердили членство Хорватии с 1 января 2023 года", — сказано в твите.