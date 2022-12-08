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8 декабря, 16:31

Хорватия присоединится к зоне Шенгена с 2023 года

Совет ЕС согласовал присоединение Хорватии к Шенгену с 1 января

Совет Евросоюза на уровне министров внутренних дел принял решение относительно заявок Хорватии, Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенскому пространству. По первой кандидатке принято положительное решение, сообщило председательство Чехии в ЕС в Twitter.

"Благодаря чешскому председательству Шенгенское пространство расширяется впервые за более чем десять лет. Министры утвердили членство Хорватии с 1 января 2023 года", — сказано в твите.

А вот Румынии и Болгарии не повезло. Их заявки на вступление в Шенгенскую зону были отклонены, решение по ним отложено. Сейчас Шенген включает в себя 26 стран ЕС, у которых существует единая система пограничного контроля.

Еврокомиссия представила предложения по реформе Шенгенской зоны

Еврокомиссия представила предложения по реформе Шенгенской зоны

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ТАСС / AP

Андрей Бражников

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