Румынию и Болгарию не пустили в Шенгенскую зону

Заявки, поданные Румынией и Болгарией на вступление в Шенгенскую зону, были отклонены. Об этом пишет агенство AFP со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Заявки на присоединение Румынии и Болгарии к Шенгену отклонены", — говорится в сообщении.