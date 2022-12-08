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8 декабря, 14:49

Румынию и Болгарию не пустили в Шенгенскую зону

AFP: В ЕС отклонили заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону

Заявки, поданные Румынией и Болгарией на вступление в Шенгенскую зону, были отклонены. Об этом пишет агенство AFP со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Заявки на присоединение Румынии и Болгарии к Шенгену отклонены", — говорится в сообщении.

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ТАСС / AP / Vadim Ghirda

Матвей Шандрыголов

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