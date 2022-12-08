Румынию и Болгарию не пустили в Шенгенскую зону
AFP: В ЕС отклонили заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону
Заявки, поданные Румынией и Болгарией на вступление в Шенгенскую зону, были отклонены. Об этом пишет агенство AFP со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
"Заявки на присоединение Румынии и Болгарии к Шенгену отклонены", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что в Минобороны Турции напомнили Швеции и Финляндии о невыполненных обязательствах для вступления в НАТО. По словам главы ведомства Хулуси Акара, только после этого Анкара будет принимать дальнейшие решения.
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ТАСС / AP / Vadim Ghirda