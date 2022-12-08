Россия и Украина ведут переговоры об обмене подследственными
Москалькова: Омбудсмены России и Украины ведут переговоры об обмене подследственными
Российские и украинские омбудсмены обсуждают возможность взаимной передачи лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Речь идёт о людях, которых на Украине привлекли к ответственности за пророссийские настроения, — писателях, телеведущих, журналистах. В настоящее время вопрос обсуждается с компетентными органами, уточнила Москалькова.
"С другой стороны был тоже представлен список, в ком они [украинская сторона] заинтересованы, чтобы гражданские, привлечённые у нас к уголовной ответственности, в отношении которых возбуждены дела, были возвращены", — добавила она.
Кстати, сегодня американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Перед этим их помиловали, поэтому им уже не нужно отбывать оставшуюся часть наказания. Президент США Джо Байден поговорил со спортсменкой по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой. А уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала обмен Бута и Грайнер настоящим новогодним подарком.
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LIFE / Владимир Суворов