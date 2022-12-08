Россия и Украина ведут переговоры об обмене подследственными

Российские и украинские омбудсмены обсуждают возможность взаимной передачи лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Речь идёт о людях, которых на Украине привлекли к ответственности за пророссийские настроения, — писателях, телеведущих, журналистах. В настоящее время вопрос обсуждается с компетентными органами, уточнила Москалькова.

"С другой стороны был тоже представлен список, в ком они [украинская сторона] заинтересованы, чтобы гражданские, привлечённые у нас к уголовной ответственности, в отношении которых возбуждены дела, были возвращены", — добавила она.